Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:16 по московскому времени американская валюта потеряла 2,84% и стоила 75,97 рубля. К 13:19 доллар упал на 2,67%, до 76,1 рубля. В то же время европейская валюта опустилась до 83,46 рубля (- 3,24%), а юань снизился на 2,46%, до 10,965 рубля.

Ранее курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля.

До этого директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. По ее словам , в настоящее время фиксируется отказ от использования доллара. При этом она подчеркнула, что альтернатив валюте пока что нет.



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