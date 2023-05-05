Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта

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Курс американской валюты опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 10:03 по московскому времени курс доллара рухнул на 83 копейки, до 77,22 рубля. На несколько минут раньше курс американской валюты опустился до показателя в 76,98 рубля.

Между тем курс евро снизился на 79 копеек, до 85,39 рубля, китайского юаня – 11 копеек, до 11,16 рубля.

Накануне рубль также закрепился, а курс американского доллара упал ниже 78 рублей впервые с 3 апреля. Параллельно евро также опустился, показатель рухнул ниже 86 рублей. Последний раз подобный результат был отмечен 4 апреля.

По информации аналитиков, закрепление национального рубля случилось на фоне решения российского министерства финансов почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.



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