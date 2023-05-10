Курс евро упал ниже 84 рублей впервые с 3 апреля

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Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 12:46 по московскому времени, евро упал до 83,98 рубля (-2,28 рубля). В то же время курс доллара также снизился до 76,53 рубля (-1,66 рубля). В этот момент юань упал до 11,04 рубля (-21 копейка).

Несколько дней назад евро впервые с 3 апреля упал ниже 85 рублей. Между тем курс американской валюты упал на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, китайского юаня – на 17 копеек, до 11,1 рубля.



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