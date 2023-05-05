Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Фото: depositphotos/darknula

Рубль продолжает закрепляться, курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 10:35 по московскому времени курс евро упал на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Между тем курс американской валюты упал на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, китайского юаня – на 17 копеек, до 11,1 рубля.

Меньше часа назад курс валюты США опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Параллельно падал курс евро, который рухнул на 79 копеек, до 85,39 рубля.

4 мая национальная валюта усилила позиции, а курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с 3 апреля. Кроме того, курс евро опустился ниже 86 рублей. Последний раз подобный результат был отмечен 4 апреля.

Эксперты объяснили подобное решением российского министерства финансов почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Илон Маск предрек грядущий крах доллара