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10:38

Экономика

Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Фото: depositphotos/darknula

Рубль продолжает закрепляться, курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 10:35 по московскому времени курс евро упал на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Между тем курс американской валюты упал на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, китайского юаня – на 17 копеек, до 11,1 рубля.

Меньше часа назад курс валюты США опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Параллельно падал курс евро, который рухнул на 79 копеек, до 85,39 рубля.

4 мая национальная валюта усилила позиции, а курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с 3 апреля. Кроме того, курс евро опустился ниже 86 рублей. Последний раз подобный результат был отмечен 4 апреля.

Эксперты объяснили подобное решением российского министерства финансов почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

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