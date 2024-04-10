Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" создал более 50 стартапов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" создал свыше 50 крупных стартовых предприятий, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"К примеру, в 2020 году центр профинансировал компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов", – пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра.

На базе ОЭЗ "Технополис "Москва" также разработали российские 3D-принтеры и микроигольчатые аппликаторы для трансдермальной доставки лекарств. Сейчас в портфель предприятия входит 34 действующие стартовые компании, которые находятся на различных стадиях финансирования.

Объем инвестиций зависит от составленного бизнес-плана и финансовой модели проекта. Доля резидента особой экономической зоны в стартапе составляет менее 50%. Так, компании сохраняют статус малого и среднего предприятия, а также возможности дальнейшего обращения за финансированием по программам Фонда содействия инновациям.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва", у стартапов есть доступ к современным технологиям, надежным индустриальным партнерам и грантовому финансированию.

Отмечается, что статус резидента особой экономической зоны позволяет обнулить транспортный, земельный и имущественный налоги, а также НДС на ввоз товаров. Компании могут уменьшить налог на прибыль с 20 до 2%.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали модули для изучения беспилотных авиасистем в школе. Компания "Научные развлечения" представила несколько решений и перспективных разработок, предназначенных для изучения беспилотных авиационных систем.