Обналичивание денег в России достигло минимума за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем теневых операций по обналичиванию денег упал до минимума за пять лет, сообщает газета "Известия".

По статистике Центробанка, операций с признаками обналичивания средств в банковском секторе было выполнено на 96 миллиардов рублей. Показатель ежегодно сокращался с 600 миллиардов в 2015 году. За последний год объем теневых финансовых операций в этом секторе уменьшился в 1,9 раза.

В структуре обналичивания основная доля (60%) пришлась на выдачу со счетов и платежных карт физлиц, говорится в данных регулятора. Лидирующие сферы экономики, в которых есть спрос на теневые финансовые операции, не поменялись: 37% – строительный сектор, четверть – услуги, еще 24% – торговля.

Позитивные изменения связаны с ужесточением контроля со стороны регулятора, повышением точности банковских систем безопасности и эффективностью работы ФНС. Хотя в 2020-м динамика сохранится, ее темпы замедлятся. Эксперты считают, что из-за спада в экономике и сокращения прибыли бизнес будет выдавать зарплату "в конвертах".

Ранее ЦБ предупредил о способах мошенничества в условиях эпидемии коронавируса. Преступники предлагают перейти на фишинговые сайты, подделывая фирменные знаки и стиль известных организаций. Так они собираются узнать данные банковских карт и иные персональные сведения.

В Банке России также рассказали о звонках, во время которых злоумышленники предлагали различные услуги, связанные с пандемией и ее последствиями. Они обещают предоставление кредитных каникул, компенсации за неиспользованные авиабилеты и другие пособия. Кроме того, мошенники могут говорить о волонтерских и диагностических услугах. ЦБ призвал ни при каких обстоятельствах не сообщать и не вводить на неизвестных сайтах информацию банковской карты и пароли из СМС-сообщений.