Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в Россию

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Японская компания Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что вынуждены прекратить поставки в связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией.

"Продолжение ведения бизнеса представляется сложным", – говорится в сообщении.

Кроме того, Mitsubishi Electric объявила, что направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев миллион евро помощи украинской стороне.

Mitsubishi Electric предлагала на российском рынке электронную продукцию, включая кондиционеры, бытовую технику и оборудование для промышленной автоматизации.

Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Одобренный второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юридическим лицам недружественных государств. Данная опция будет возможна при объявлении данными организациями прекращения деятельности.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.