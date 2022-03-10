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Японская компания Hitachi приостановила свою деятельность в России, а американская Mars прекратила инвестиции в РФ.

Согласно информации на сайте японской компании, исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем, электрооборудования. Организация также занималась производством и продажей строительной техники, однако продажи этих продуктов в России составляли около 0,5% от общей выручки корпорации.

Компания Mars приостановила рекламные компании в России и Белоруссии. Кроме того, организация временно не будет инвестировать в РФ, рассказал президент компании Грант Рид.

Компания Mars включает в себя батончики Bounty, Milky Way, Twix, M&M's и Skittles. Кроме того, организация владеет жевательными резинками Orbit и Wrigley's, а также кормами для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

Ранее американский интернет-ритейлер Amazon приостановил доставку товаров в Россию и Белоруссию. Уточняется, что Amazon также приостанавливает доступ к Prime Video для клиентов из РФ и не будет принимать заказы на видеоигру New World.

