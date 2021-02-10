Газотранспортная система Калининградской области перешла в штатный режим работы

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Зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил о переходе газотранспортной системы региона в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ.

"После успешно проведенных мероприятий сегодня утром газотранспортная система перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ", – отметил он.

Ранее сообщалось, что транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Причины приостановки транзита не уточнялись. При этом оператор пояснил, что поставки газа в Литву из Белоруссии стабильны, а литовская ГТС работает в штатном режиме.