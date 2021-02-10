Минфин обсудит целесообразность введения в РФ цифрового налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство финансов РФ изучает иностранный опыт введения цифрового налога и планирует обсудить целесообразность его введения в России. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом", – сказал Сазанов в интервью, опубликованном на сайте KPMG.

Он отметил, что на площадке ОЭСР идут дискуссии о создании наднационального налога, который в будущем распределится между разными странами. По его словам, планируется изучать мировой опыт в этом вопросе.

Ранее в России вступили в силу поправки в закон, касающийся контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. В частности, усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того вводится обязательный контроль за снятиями средств, начисленных на баланс мобильного телефона, а также за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей. Поправки также включают введение контроля за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Данная мера вступит в силу в 2022 году.