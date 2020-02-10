Российским фермерам посоветовали переходить на козлятину

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В личных подсобных хозяйствах, на территории которых специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышки африканской чумы свиней, могут перейти на производство козлятины. Об этом сообщает News.ru.

Эксперты указывают на то, что на личных фермах гораздо сложнее соблюдать требования безопасности производства, чем в крупных агрохолдингах.

"По уровню рентабельности мясное козоводство фактически приближается к свиноводству. Частник может вырастить двух козлят, причем даже сэкономить на содержании животных в зимнее время. Забить – и получить прибыль", – заявил ведущий научный сотрудник отдела разведения и селекции ВНИИплем.

По словам специалиста, прочие сферы, например птицеводство, овцеводство или разведение свиней, связаны с серьезными сопутствующими расходами или значительной конкуренцией. В то же время козы устойчивы к заболеваниям, легко переносят низкие температуры, а также высокопродуктивны.

Руководитель отдела маркетинга "Национального союза овцеводов" Василий Сердюков прокомментировал потенциал козоводства и уточнил, что отдельные породы могут быстро прибавлять в весе. Специалист отметил, что бурская мясная коза может достигать 130 – 150 килограммов веса.

В ноябре минувшего года сообщалось, что крупнейшие производители свинины снизили цены на продукты. В частности, компании "Черкизово" и "Русагор" опустили стоимость продукции на 14 процентов каждая.

