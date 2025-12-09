Цена на серебро поднялась выше 60 долларов впервые в истории

Фото: 123RF.com/natatravel

Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда, превысив отметку в 60 долларов за тройскую унцию впервые в истории. Такую ситуацию показали данные торгов.

Согласно информации, актуальной на 18:26 по московскому времени, мартовский фьючерс на металл вырос на 3,02% и составил 60,17 доллара за унцию.

Еще один рекорд был ранее зафиксирован в цене фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года. На торгах 9 декабря его стоимость опускалась ниже 4,2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 2-го числа.

Кроме того, исторический максимум обновила и стоимость меди. Котировки трехмесячных фьючерсов на этот металл выросли на 0,3%, составив 11 653 доллара за тонну. При этом в ходе сессии они поднимались до 11 771 доллара за тонну.

