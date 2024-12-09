Минимальная цена на сигареты с 2025 года составит 135 рублей за пачку

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Министерство сельского хозяйства России рассчитало единое значение минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на документы Минсельхоза.

По данным ведомства, минимальная цена пачки сигарет в РФ составит 135 рублей. В 2024 году минимальная цена составила 129 рублей.

Ранее в подписанном Владимиром Путиным законе о расширении перечня подакцизных товаров указывалось, что акцизом теперь облагаются никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, фармацевтическая субстанция этилового спирта и спиртосодержащие лекарственные средства, включенные в список, утверждаемый Минздравом России, а также природный газ для производства аммиака.

