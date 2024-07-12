Путин расширил перечень подакцизных в РФ товаров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень подакцизных товаров, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Так, акцизом теперь облагаются никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, фармацевтическая субстанция этилового спирта и спиртосодержащие лекарственные средства, включенные в список, утверждаемый Минздравом России. Сюда же вошел природный газ для производства аммиака.

До этого Совфед РФ одобрил индексацию акцизов на табачную продукцию и алкоголь на период 2025–2027 годов. Так, акцизы на этиловый спирт в следующем году составят 673 рубля на 1 литр спирта в товаре, а в 2027 году – уже 728 рублей. При этом акцизы на тысячу сигарет или папирос в 2025 году составят 2 945 рублей и еще 16% от их максимальной стоимости. В 2027 году акциз возрастет до 3 186 рублей.

