ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций

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Конфискация активов российских олигархов в Евросоюзе будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций, сообщает ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс рассказал, что главной темой встречи Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, куда он прибыл, снова станет Украина.

Он пообещал представить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где есть новое развитие, и в результате которого можно будет криминализировать обход санкций. Уже на основании этого Евросоюз сможет получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании специальной структуры, позволяющей контролировать замороженные российские активы. Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Украины.

В заявлении главы Еврокомиссии указывается, что общая стоимость замороженных российских активов составляет 330 миллиардов евро, 300 миллиардов евро из них принадлежат Центробанку России и хранятся в зарубежных банковских организациях. Остальную часть средств составляют активы российских предпринимателей.

В свою очередь, Минфин РФ рассматривает возможности обмена замороженных активов российских предпринимателей за рубежом. По словам главы ведомства Антона Силуанова, подобная мера возможна, однако есть ряд трудностей.

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