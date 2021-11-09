Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

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Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries запускает сервис онлайн-бронирования алкоголя в розничных магазинах, сообщает "Интерфакс".

В ноябре эта категория появилась на сайте, а в ближайшее время она появится в мобильном приложении. На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы. Получить товары можно в сети "Алкомаркет".

Сейчас на Wildberries доступны порядка 900 наименований алкогольной продукции. Бронь сохраняется на три дня. Минимальная сумма отсутствует, а оплата происходит в винотеке при получении товара.

Сейчас онлайн-продажи алкоголя в России запрещены.

В сентябре 2021 года продажи алкоголя выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. При этом при оценке эксперты не учитывали продажи пива, сидра, пуаре и медовухи.

Продажи водки в сентябре увеличились на 6,7% (6,3 миллиона декалитров), тихих вин – на 0,8% (4,3 миллиона декалитров), шампанских и игристых вин – на 3% (1,04 миллиона декалитров). Коньяка продали на 8,8% больше прошлогоднего уровня, а слабоалкогольных напитков – на 43%.

При этом продажи алкоголя с января по сентябрь 2021 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев объем розничной продажи водки упал на 2,1%, тихих вин – на 2,2%. В то же время продажи шампанских и игристых вин увеличились на 8,2%, коньяка – на 3,3%, а слабоалкогольных напитков – на 36,7%.

