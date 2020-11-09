Россиян предложили массово увольнять ради будущего страны

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили начать массово увольнять неэффективных сотрудников "ради будущего страны", сообщает газета "Ведомости".

Такое предложение они внесли, проанализировав перспективы развития экономики РФ. Авторы исследования отмечают, что ежегодный рост ВВП России на 3–3,5%, заложенный в планах правительства, предусматривает рост производительности труда на 4–4,5% каждый год.

Эксперты утверждают, что этот показатель нужно будет улучшать в обрабатывающих отраслях.

Исследователи отмечают, что увеличение производительности в частном обрабатывающем секторе должно оставаться на уровне 5–6%, а для этого надо проводить массовые сокращения. По их утверждениям, если этого не делать, по показателю производительности экономика РФ будет отставать в 2–2,5 раза от развитых стран и в 1,5 раза от развивающихся государств.

Счетная палата (СП) РФ ранее указала на риски существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года. По оценкам СП, давление на экономику будут оказывать убыточность ряда отраслей и рост уровня безработицы.