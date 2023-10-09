Моногородам России ужесточат условия оказания господдержки – СМИ

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Российским моногородам с 2024 года может стать сложнее получать некоторые виды государственной поддержки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на переписку Совфеда и Минэкономразвития.

В настоящее время каждый десятый житель России живет в моногороде. В этот список входит 321 город, в котором более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии.

Планируется, что помощь по линии госкорпорации "ВЭБ.РФ", включая льготные кредиты на инвестиционные проекты и софинансирование постройки инфраструктуры, смогут получить только те моногорода, где уровень безработицы будет в два раза выше среднего по России.

В Совфеде считают, что под этот критерий подойдет лишь 20 из 321 города списка, поэтому предлагают доработать документ. Снижение безработицы там объясняют ростом госзаказов, однако это не означает преодоления монозависимости.

Как отметили в Минэкономразвития, уровень регистрируемой безработицы является единственным объективным показателем положения моногородов. Кроме того, новому критерию соответствуют 30 моногородов из 321, а изменения не сократят объемы и получателей поддержки. Также в министерстве заявили, что финпомощь через ВЭБ.РФ не единственное направление помощи моногородам.

Однако, несмотря на существующие в 89 моногородах "территорий опережающего развития", только ВЭБ.РФ является основным инструментом прямой поддержки проектов и софинансирования развития инфраструктуры, сказал директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

По мнению эксперта, критерий оценки не самый логичный, потому что безработными будут учитывать только тех, кто стоит на учете в службе занятости, а не всех, кто ищет работу.

В том, что критерий показателя безработицы не отражает объективную социально-экономическую ситуацию в моногороде, уверен и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Поддерживать такие моногорода за счет средств регионального бюджета – непосильная ноша даже для регионов-доноров", – отметил он.

В том, что инвестиционные программы должны быть сохранены, убежден губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Около четверти населения региона проживает в моногородах. Если программы помощи будут закрыты, то 7 моногородов области могут лишиться значимого инструмента для развития.

Ранее Михаил Мишустин поручил продлить до 2030 года программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях. На реализацию проекта могут заложить до 100 миллиардов рублей ежегодно.

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