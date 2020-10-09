Володин рассказал о работе над проектом федерального бюджета

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение проекта федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщают "Дни.ру".
Предусмотренные процедурой отзывы, замечания и заключения на проект трехлетнего бюджета необходимо предоставить до 15 октября. В обсуждении поправок примут участие сотрудники профильных министерств, а также таких структур, как Счетная палата и Центробанк.
"Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, разъяснять, насколько обоснованны те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть", – заявил Володин.
На 14 октября запланировано заседание Трехсторонней комиссии. Депутаты, сенаторы и представители правительства РФ обсудят вопросы межбюджетных трансфертов и региональных бюджетов.
На следующий день, 15 октября, запланировано заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам. Каждую потенциальную госпрограмму бюджета страны будут рассматривать отдельно.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в конце сентября. В будущем году доходы бюджета составят 18,8 триллиона рублей, а расходы – 21,52 триллиона.
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