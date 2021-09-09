"Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии и Венгрии

13:02
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии "Белнефтехим" остановил прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса – Броды". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.
Мера введена до 13 сентября.
Уточняется, что в систему нефтепровода "Дружба" входит 8900 километров трубопроводов (из них 3900 километров на территории РФ). По нефтепроводу в другие страны каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти на уровне 65–75 долларов за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти. По словам президента и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, высокие цены на нефть несут риски обрушения рынка.
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