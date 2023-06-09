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09 июня, 21:01

Экономика

Экономист оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фоне решения Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых вырисовывается позитивный сценарий, считает экономист Денис Ракша. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт обратил внимание на то, что инфляция начала постепенно расти. Он объяснил, что в Банке России ожидают ее дальнейший рост и планируют повышать ключевую ставку, если прогноз сбудется.

"Все мы пока на себе особо не чувствуем роста инфляции, потому что он сейчас находится даже ниже самого целевого значения в 4% годовых. Я напомню, что годовая инфляция на 5 июня ускорилась до 2 и 6% после 2 и 3% в апреле. Прогноз по 2023 году – пока 4–6%", – отметил он.

9 июня Центробанк РФ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что на фоне постепенного увеличения инфляционного давления может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Это будет осуществлено для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.

В Банке России заявили, что показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления.

"Деньги 24": Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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