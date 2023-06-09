Набиуллина заявила, что активность кибермошенников остается высокой

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Активность кибермошенников в России остается высокой, предупредила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и тем не менее ущерб остается достаточно высоким", – передает ТАСС ее слова.

Глава Банка России обратила внимание на то, что количество успешных атак заметно уменьшилось на фоне принимаемых мер по борьбе с кибермошенниками. Однако этот вопрос по-прежнему вызывает беспокойство, отметила Набиуллина. Методы социальной инженерии широко применяются, добавила она.

За первый квартал 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей, эта сумма стала рекордной. По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2022 года было похищено 3,3 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2021 года – 4,4 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2022 года – более 4 миллиардов рублей.

В первые три месяца этого года мошенники провели 252,1 тысячи операций без согласия клиентов. Больше всего средств они похитили при помощи онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

В свою очередь, Центробанк заблокировал 8,3 тысячи фишинговых сайтов, которые были замаскированы под порталы кредитных, страховых и других организаций.



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