Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 25 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Американская валюта достигла 93 рублей впервые с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 19:00 по московскому времени доллар вырос на 30 копеек. Вместе с тем курс юаня увеличился почти на 5 копеек, до 12,82 рубля, а евро – на 22 копейки, до 100,82 рубля.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что курс доллара может начать расти с конца весны – начала лета. По его словам, на рост курса доллара в ближайшие месяцы повлияет баланс экспорта и импорта.

Экономист подчеркнул, что ничего критичного в повышении курса американской валюты для России нет. Более того, это якобы будет позитивно для российского бюджета.

До этого экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников посоветовал копить деньги в рублях. По словам специалиста, в сравнении с долларом и евро у национальной валюты самые привлекательные ставки по депозитам. Вместе с тем он порекомендовал не хранить средства "дома под матрасом", поскольку из-за инфляции они обесцениваются.

