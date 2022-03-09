В Сбербанке заявили, что обладают ресурсами для обслуживания потребностей клиентов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Сбербанк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Таким образом, клиент может снять наличными в течение 6 месяцев со своего валютного счета не более 10 тысяч долларов США. Также можно снимать средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого надо будет конвертировать их в рубли. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию в доллары США. Операции будут происходить по рыночному курсу, который определяется на день выдачи и основывается на данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют.
Кроме того, можно будет покупать безналичную валюту на бирже через брокерский счет или через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские банки могут кредитовать "дочек" иностранных банков в РФ
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