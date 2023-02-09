Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара стал выше 73 рублей впервые с 27 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.

На 08:00 по московскому времени курс доллара вырос на 80 копеек – до 73,10 рубля. В это же время юань подорожал на 10 копеек – до 10,77 рубля, евро – на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.

8 февраля в 15:31 по московскому времени курс доллара поднялся на 1,21%, дойдя до 72,01 рубля. Однако к 15:33 валюта замедлила рост до 1,19%, остановившись на уровне 72 рублей. В то же время курс евро дошел до 77,21 рубля.



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