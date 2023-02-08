Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 9 января

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Курс американской валюты впервые с 9 января превысил 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

В 15:31 по московскому времени курс доллара поднялся на 1,21%, дойдя до 72,01 рубля. К 15:33 валюта замедлила рост до 1,19% и остановилась на уровне 72 рублей.

В это же время курс евро дошел до 77,21 рубля.

Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что российская сторона перестала доверять доллару как расчетной единице. По его словам, до недавнего времени доллар, евро, фунт и другие резервные валюты считались в мире главными расчетными единицами.

Глава российского Минфина утверждает, что подобные валюты показали свою ненадежность, так как их можно просто отменить.

В ЦБ сообщили о внедрении двухдневного "периода охлаждения" для подозрительных переводов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!