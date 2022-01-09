В Госдуме оценили потери России от теневой экономики

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Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что экономика России несет значительные финансовые потери от теневой экономики. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

"Мы теряем 136 триллионов рублей в год – это шесть годовых бюджетов", – заявил парламентарий.

По словам Арефьева, каждого гражданина РФ "грабили" на один миллион рублей в год.

Депутат подчеркнул, что средства от теневой экономики не создают богатства для граждан России, а просто проходят мимо бюджета. В противном случае можно было бы добиться больших благ для россиян, считает Арефьев.

Депутат Госдумы Михаил Щапов ранее предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян. По его мнению, действующая система не позволяет преодолеть социальный разрыв между гражданами страны.