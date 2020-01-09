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Экономика

13:39

На Украине рассказали о негативных последствиях запуска "Турецкого потока"

экономика за рубежом

Фото: kremlin.ru

В связи с запуском газопровода "Турецкий поток" транзит газа из России через Украину в нынешнем году сократится на 15 миллиардов кубометров. Такое заявление сделал исполнительный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает RT.

Он отметил, что в настоящее время поставки российского газа в Балканском направлении осуществляется для двух стран: Румынии и Молдавии. В свою очередь Турция, Болгария и еще несколько стран региона получают газ в обход Украины.

"Мы видим результат – снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 миллиардов кубометров", – отметил Макогон.

Накануне президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган запустили работу "Турецкого потока". Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. По первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй – в государства Южной и Юго-Восточной Европы.

С 1 января российский газ через "Турецкий поток" уже начал поступать в Болгарию, с 5 января через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии газ стали получать Северная Македония и Греция.

В декабре глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.

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