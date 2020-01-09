Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

13:22

Эксперт оценил прогнозы по поводу ВВП России

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik оценил прогнозы Всемирного банка в отношении российской экономики.

Согласно прогнозу международной финансовой организации, в 2019 году в России темпы роста экономики составили 1,2%. При этом эксперты ухудшили свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта – до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста российской экономики составят 1,8%.

По мнению эксперта, прогноз Всемирного банка во многом совпадает с цифрами Минэкономразвития. Нынешний год станет для России "разгонным", а основной рост экономики прогнозируется на последующие годы. При этом расхождение с цифрами общего роста мировой экономики будет сравнительно небольшим.

"Нельзя говорить о том, что вся глобальная экономика устремилась вперед, а мы остались где-то позади. Мне кажется, важно, что у нас есть понимание, где мы находимся и куда мы движемся", – заключил Оленченко.

Ранее датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие прогнозы считаются маловероятными, однако они угрожают стабильности мировых финансовых рынков.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика