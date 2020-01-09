Эксперт оценил прогнозы по поводу ВВП России

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik оценил прогнозы Всемирного банка в отношении российской экономики.

Согласно прогнозу международной финансовой организации, в 2019 году в России темпы роста экономики составили 1,2%. При этом эксперты ухудшили свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта – до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста российской экономики составят 1,8%.

По мнению эксперта, прогноз Всемирного банка во многом совпадает с цифрами Минэкономразвития. Нынешний год станет для России "разгонным", а основной рост экономики прогнозируется на последующие годы. При этом расхождение с цифрами общего роста мировой экономики будет сравнительно небольшим.

"Нельзя говорить о том, что вся глобальная экономика устремилась вперед, а мы остались где-то позади. Мне кажется, важно, что у нас есть понимание, где мы находимся и куда мы движемся", – заключил Оленченко.

Ранее датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие прогнозы считаются маловероятными, однако они угрожают стабильности мировых финансовых рынков.

