Правительство РФ утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

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Правительство России утвердило план, а также основные направления приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документ предусматривает продажу 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных предприятий. Кроме того, планируется сократить долю участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью.

Всего в программу приватизации вошли 293 предприятия. В числе наиболее крупных активов: "ВТБ", "Совкомфлот", Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Алмазювелирэкспорт", "Росспиртпром" и Кизлярский коньячный завод.

Ожидается, что поступления в федеральный бюджет от приватизации государственного имущества составят 3,6 миллиарда рублей ежегодно. В прогнозе не учитывается стоимость акций крупнейших компаний.

Ранее Минэкономиразвития предложило внести изменения в методику статистического измерения уровня бедности в России. Ведомство посчитало, что Росстат должен каждый год верифицировать свои данные об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах.

Такой информацией располагает Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.

