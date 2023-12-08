Доллар на Мосбиже превысил 92,3 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снова снижается к доллару и юаню

Американская валюта по состоянию на 07:04 по московскому времени выросла на 20 копеек, до 92,3 рубля, юань подорожал на 2 копейки, до 12,87 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было.

Ранее финансист Никита Масленников заявил, что сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре.

Эксперт предполагает, что резкого падения курса не произойдет в том числе за счет возможного повышения ключевой ставки. По его мнению, доллар будет торговаться по цене от 90 до 95 рублей.



Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря