Финансист заявил, что экспортеры РФ продают валюту перед налоговым периодом

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Многие российские экспортеры, скорее всего, продают валюту по более выгодному курсу перед налоговым периодом в декабре. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, передает "Газета.ру".

По его словам, продажи валюты помогают укреплению курса рубля. Второй фактор поддержки национальной валюты – жесткая монетарная политика Центробанка по ключевой ставке.

"Сезонный фактор продолжает оказывать давление на рубль из-за увеличения в конце года трат со стороны государственного и частного секторов. Это в первую очередь затрагивает импорт, что провоцирует повышение спроса на валюту", – добавил Бабин.

Ранее преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько рассказал, что снижение курса рубля в конце года является временным явлением. После Нового года ажиотаж снизится, пояснил эксперт.

По словам Гинько, с вероятностью 80% курс доллара в 2024 году будет в районе 55–60 рублей.

Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря