Эксперт назвал снижение курса рубля в конце года временным явлением

Фото: 123RF/valery_potapova

Снижение курса рубля в конце года является временным явлением. После Нового года ажиотаж снизится, рассказал преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько, передает радиостанция "Комсомольская правда"

"Фундаментально я вижу стечение факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля, такие как рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее", – добавил эксперт.

По словам Гинько, с вероятностью 80% курс доллара в 2024 году будет в районе 55–60 рублей.

В свою очередь, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93–95 рублей, евро составит 102–105 рублей, передает "Газета.ру".

Он пояснил, что такие значения связаны с высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу.

Текущее ослабление курса рубля к доллару и евро, продолжил эксперт, связано со спросом на них со стороны участников финансового рынка. По словам Алиева, инвесторы видят перепроданность американской валюты и выкупают его.

Ранее сообщалось, что на 07:40 по московскому времени 6 декабря курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля. Это произошло впервые с 3 ноября.

В это же время европейская валюта прибавила 0,42%, поднявшись до 100,4 рубля, курс юаня увеличился на 0,73%, до 12,972 рубля

Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря