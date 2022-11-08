Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ на 10–15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Услуги домашнего интернета и телевидения в России станут дороже на 10–15% в 2023 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование TelecomDaily.

По оценкам экспертов, рост стоимости может затронуть и мобильную связь. Ключевые причины такой тенденции – уход зарубежных вендоров из РФ, нехватка телекоммуникационного оборудования и инфляция.

"Факторы, влияющие на рост цен, частично варьируются от года к году, но основная проблема – перенасыщенность рынка – сохраняется", – отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал причинами роста стоимости домашнего интернета и телевидения увеличение арендных ставок, а также удорожание оборудования, которое приходится поставлять по параллельному импорту и нести дополнительные издержки.

В октябре сообщалось, что российские операторы мобильной связи начали пересматривать условия по роумингу в странах, куда активно начали выезжать россияне после объявления частичной мобилизации.

Об изменении тарифов сообщили "Вымпелком", "Тинькофф мобайл" и "МегаФон".

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