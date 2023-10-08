В России за год упали продажи кофе навынос

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России за период с января по сентябрь 2023 года продажи кофе навынос упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском".

Согласно данным статистики, в среднем в сентябре чашка кофе навынос обходилась покупателям в 188 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

В свою очередь, специалисты провели анализ трат граждан России на АЗС. Там средний чек в сентябре 2023 года составил 820 рублей.

"Средний чек вырос на 8%, продажи упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – заявили в "Такскоме".

Отмечается, что средняя стоимость кофе на АЗС в сентября 2023 года составила 152 рубля, что на 4%, чем в 2022 году. При этом продажи напитка упали на 18%.

Всего эксперты проанализировали свыше 51 миллиарда кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи товаров для экологичного образа жизни. Одной из наиболее востребованных категорий стали холщовые сумки-шоперы. Также жители России стали чаще интересоваться многоразовыми спортивными бутылками для воды и термокружками.