Россияне стали чаще покупать экологичные товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выросли продажи товаров для экологичного образа жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Portobello.

Одной из наиболее востребованных категорий стали холщовые сумки-шоперы. Их оборот в 2023 году увеличился на 72%. Особой популярностью пользуются модели с уникальными принтами, способные выдержать вес до 10 килограммов.

Также жители России стали чаще интересоваться многоразовыми спортивными бутылками для воды. Их оборот вырос на 65%. Еще одной востребованной категорией стали термокружки.

Как объяснил представитель Portobello, использование этих предметов снижает потребность в покупке пакетов или магазинной бутилированной воды. Это не только позволяет снизить нагрузку на экологию, но и сократить траты потребителя.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления. Ее продажи в первом квартале 2023 года упали на 9,5%.



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