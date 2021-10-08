Почти 70% россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большинство россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке. Речь идет о 69% участниках исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру", сообщает RT. Остальные опрошенные, то есть 31%, заявили, что отдают преимущество вторичному рынку жилья.
Согласно данным опроса, 35% россиян, покупая жилье, отдают предпочтение вариантам с чистовой отделкой. 30% выбирают квартиры с предчистовой отделкой, 25% – без отделки, а 7% – с черновой. Только 3% покупает жилье полностью готовое к заселению – с мебелью и бытовой техникой.
76% опрошенных признались, что покупают жилье с чистовой отделкой, поскольку не хотят делать ремонт самостоятельно. Еще 7% считают, что ремонт своими силами будет дороже, а у 5% нет времени на самостоятельное благоустройство жилья. 2% считают, что в доме, где все покупают квартиры с чистовой отделкой, будет меньше шума от ремонтов соседей.
На рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Подобное жилье появилось в многофункциональном комплексе на востоке столицы. Помимо студий средней площади 16,7 квадратного метра, он также будет включать апартаменты площадью 9 квадратных метров. При этом на продажу такие квартиры пока не выставили.
По словам гендиректора компании Optima Development Давида Худояна, появление мини-квартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.
По его словам, в таких условиях застройщикам приходится сокращать метраж, чтобы сделать жилье более доступным. Он также добавил, что изменились и жизненные стратегии покупателей: раньше приобретение квартир было семейным и на длительный срок, сейчас же на рынке достаточно несемейных клиентов.
Продажи апартаментов в Москве за полгода выросли в два раза
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