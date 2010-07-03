Эксперт опроверг подорожание недвижимости в России на 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Российской гильдии риелторов опровергли данные аналитического центра "Авито Недвижимость" о подорожании вторичной недвижимости в России на 12 процентов.

"Есть небольшой рост, но он не превышает двух-трех процентов или до пяти в течение года. А первичный рынок вообще сложно отслеживать, потому что зависит очень сильно ситуация от степени готовности объекта и цены на готовый объект", – рассказал ИА "НСН" вице-президент организации Константин Апрелев.

Эксперт выразил мнение, что платформа "Авито" самостоятельно завышает цены сделки.

Ранее сообщалось, что цены на рынке новостроек РФ c середины 2018 по сентябрь 2019 года выросли на 11,9 процента – до 72,8 тысячи рублей за квадратный метр. Вторичное жилье подорожало в среднем на восемь процентов – до 65,8 тысячи рублей за квадратный метр.

В июле в России упростили порядок сделок с недвижимостью. Стало необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности. Теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет заключить в письменной форме, однако это возможно, только если его подпишут все долевые собственники.

