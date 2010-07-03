В России упростили порядок сделок с недвижимостью

09:52
09:52
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности. Изменения вступят в силу 31 июля. Об этом сказано в комментарии Федеральной кадастровой палаты, который поступил в РБК.
Упрощение сделок связано со вступлением в силу изменений в закон "О государственной регистрации недвижимости".
Теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет заключить в письменной форме, однако это возможно, только если его подпишут все долевые собственники.
По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, благодаря нововведению россияне получат право решать, нужно им заверять общую сделку с долями нотариально или нет.
"Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом", – пояснила специалист.
В конце мая в России появились новые виды наследования, которых прежде в законодательстве не было. Теперь супруги могут оформлять совместные завещания. Кроме того, появилась возможность заключать наследственные договоры.
Совместное завещание позволяет заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит. При обычных завещаниях, когда уходит из жизни один из супругов, приходится сначала делить совместную собственность, а затем уже решать вопрос о наследстве и наследниках.
С 1 февраля нотариусов обязали подавать в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в электронном виде. Для граждан услуга является бесплатной.
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