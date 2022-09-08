ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 1,25% впервые в истории

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении базовой процентной ставки с 0,5 до 1,25% впервые в истории, сообщается на сайте регулятора.
"Совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов", – говорится в сообщении.
Ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ повышена до 1,5%, по депозитам – 0,75%. В ЕЦБ также дали сигнал об их дальнейшем росте.
Кроме того, принято решение снизить с 2,1 до 0,9% прогноз роста ВВП Евросоюза, а прогноз инфляции, наоборот, повышен до 8,1% по итогам текущего года, 5,5% – 2023 года, 2,3% – 2024 года.
В июле ЕЦБ принял решение о повышении базовой процентной ставки с 0 до 0,5% впервые с 2011 года. Кроме того, были увеличены процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии до 0,75 и 0,00% соответственно.
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