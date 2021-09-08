Цены на бензин снизились впервые после двух месяцев роста выше инфляции

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С 30 августа по 6 сентября цены на бензин в России впервые снизились на 0,31%. До этого восемь недель они росли выше инфляции. Об этом говорится в данных Росстата.

Уточняется, что по России недельная дефляция составила 0,07%. Стоимость бензина с начала сентября также снизилась на 0,27%, а с начала года цена выросла на 6,35%.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин предстоящей осенью. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.