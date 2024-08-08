"Известия": экспедиторы могут получить право проверять и уничтожать подозрительные посылки

Фото: depositphotos/Metelevan

Экспедиторам могут дать право проверять и уничтожать отправления и посылки в случае подозрения на содержание в них запрещенных веществ. Проект изменений в закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" поступил в Госдуму за подписью депутатов Ириной Яровой и Евгения Москвичева, сообщает газета "Известия".

Полномочия на такие действия появятся у транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК).

Как указано в пояснительной записке, в России с 2022 года фиксируется существенное увеличение выявляемых грузоотправлений с запрещенными веществами и предметами, а также товарами двойного назначения, применимыми для терактов. При этом ТЭК не несут за это ответственности.

Законопроект вводит юридический запрет на отправку гражданами холодного, пневматического, газового оружия, боеприпасов, электрошокеров и прочих опасных веществ и препаратов. В качестве груза также нельзя будет отправлять животных и ядовитые растения. При этом экспедиторов обяжут задерживать и уничтожать грузы, если их содержимое представляет опасность для окружающих.

Для контроля над отправлениями ТЭК предложат закупить рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, металлодетекторы, газоаналитическую аппаратуру. Кроме того, будет создан специальный реестр экспедиторов. В него потребуется вносить наименование и форму организации, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, ФИО предпринимателя и прочее.

Экспедиторов также обяжут хранить информацию о грузах в течение трех лет и предоставлять ее по первому запросу правоохранительных органов. Без регистрации в реестре деятельность экспедиторов и ТЭК не допускается.

"Перевозка посылки в составе сборного груза от неизвестного грузоотправителя (ИП, физлица) несет большие риски из-за возможности принять запрещенный и контрафактный груз", – отметила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

По ее словам, контроль должен включать скоринг грузоотправителя и проверку сопроводительных документов силами экспедитора и, возможно, проверку груза в присутствии перевозчика.

Как добавил президент ассоциации "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов, сейчас более 80% игроков рынка являются посредниками, которые не занимаются организацией перевозок, а просто принимают заказы и передают их другим.

"Это создает риски, но в борьбе с ними необходимо избежать увеличения административной нагрузки на бизнес", – сказал Филатов.

По мнению директора по логистике ПЭК Александра Дьяконова, на транспортно-экспедиционном рынке развивается недобросовестная конкуренция. Он подчеркнул, что недобросовестные посредники не несут ответственность за отправления.

Согласно законопроекту, бизнесу необходимо будет установить соответствующее оборудование. Это, в свою очередь, приведет к существенному росту затрат. Большинство игроков не смогут позволить себе таких инвестиций, полагает эксперт.

"Результатом станет нехватка ресурсов для доставки грузов по всей стране, рост тарифов на доставку и конечную стоимость продукции для российских потребителей", – заключил Филатов.

Резкий рост тарифов в Китае на железнодорожные перевозки различных грузов в Россию исключен. Об этом ранее заявил управляющий партнер фирмы "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. По словам эксперта, для оценки ситуации с морскими перевозками нужно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу.