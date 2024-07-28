Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы

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В министерство внутренних дел Франции было направлено подозрительное письмо, адресованное главе ведомства Жеральду Дарманену, внутри которого был обнаружен вирус чумы, передает издание Parisien.

Посылка пришла на сортировочный центр в департаменте Кот-д'Ор. В письме находилась мелка пудра черного цвета. Эксперты проверили порошок на ядерные, радиологические, биологические, химические и взрывчатые вещества (NRBC-E). По результатам проверки тесты выявили присутствие вируса чумы.

В данный момент содержимое письма отправили на дальнейшую экспертизу в Институт Пастера, окончательные результаты которой опубликуют в понедельник, 29 июля, вечером.

Расследование по данному делу поручили прокуратуре Дижона.

В марте в Нью-Мексико зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы. По данным департамента здравоохранения штата, погибший мужчина был родом из округа Линкольн.

В связи с этим Россия приняла все меры предосторожности. По информации Роспотребнадзора, в РФ подобные случаи не регистрируются.