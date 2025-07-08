08 июля, 09:42Экономика
Выпуск литейных 3D-форм начнется в ОЭЗ "Технополис "Москва"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Производство литейных 3D-форм откроется на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог компании привлечь льготный инвесткредит, сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.
"При содействии Фонда одна из отечественных компаний локализует на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва" производство песчано-полимерных литейных форм и моделей для сложных отливок из различных металлов и сплавов, в том числе жаропрочных", – отметил он.
Соответствующее соглашение было подписано на полях выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Продукция будет использоваться во многих основных отраслях современной промышленности. Площадь производства составит 780 квадратных метров, а трудиться на нем будут около 40 человек. Предполагается, что на проектную мощность предприятие сможет выйти к следующему году.
"Поддержка Фонда позволяет компаниям стабильно развиваться даже в условиях высоких кредитных ставок, увеличивая инвестиции индустриального сектора Москвы", – указал гендиректор фонда Сергей Чумичев.
Всего с 2022 года свыше 100 предприятий Москвы смогли привлечь на развитие более 230 миллиардов рублей по программе льготного инвесткредитования.
Пятый год подряд ОЭЗ "Технополис "Москва" занимает лидирующие позиции в рейтинге индустриальных парков и ОЭЗ России по версии аналитического центра (АЦ) "Эксперт". Площадка является одним из самых эффективных и востребованных инструментов поддержки столичного высокотехнологичного бизнеса. Ее резиденты постоянно создают инновационные разработки.
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