Американская биржа Nasdaq отменила решение о делистинге акций "Яндекса"

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"Яндекс" добился отмены решения Американской биржи Nasdaq о делистинге, сообщается в телеграм-канале компании.

Отмечается, что Американская биржа удовлетворила соответствующую апелляцию "Яндекса".

"NASDAQ учла аргументы, которые "Яндекс" привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В ее рамках основную часть бизнеса "Яндекса" предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент "Яндекса", – указано в сообщении российской компании.

При этом уточняется, что решение о приостановке торгов останется в силе. Также в "Яндексе" отметили, что торговля акций на Московской бирже осуществляется в штатном режиме.

В марте этого года Nasdaq уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о готовящемся делистинге акций. В ответ "Яндекс" и Ozon подали апелляцию в Американскую биржу. На сайте Московской биржи, в свою очередь, сообщили, что продолжат торги ценными бумагами вышеуказанных компаний.

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