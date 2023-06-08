14:19Экономика
Американская биржа Nasdaq отменила решение о делистинге акций "Яндекса"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
"Яндекс" добился отмены решения Американской биржи Nasdaq о делистинге, сообщается в телеграм-канале компании.
Отмечается, что Американская биржа удовлетворила соответствующую апелляцию "Яндекса".
"NASDAQ учла аргументы, которые "Яндекс" привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В ее рамках основную часть бизнеса "Яндекса" предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент "Яндекса", – указано в сообщении российской компании.
При этом уточняется, что решение о приостановке торгов останется в силе. Также в "Яндексе" отметили, что торговля акций на Московской бирже осуществляется в штатном режиме.
В марте этого года Nasdaq уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о готовящемся делистинге акций. В ответ "Яндекс" и Ozon подали апелляцию в Американскую биржу. На сайте Московской биржи, в свою очередь, сообщили, что продолжат торги ценными бумагами вышеуказанных компаний.
"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе
Читайте также