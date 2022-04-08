ФАС РФ проводит антикартельную проверку в отношении "Мираторга"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства столицы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба РФ проводит антикартельную проверку в отношении "Мираторга" – одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов, сообщает РИА Новости.

ФАС изучит цепочку поставки мяса и оценит ценообразование на эту продукцию. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства ведомство сделает по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

В марте ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Внеплановые выездные проверки проводились на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке.

Они коснулись НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар".