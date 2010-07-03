Эксперт высказался насчет отказа украинцев от газа из-за цен

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Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Юрия Бойко о том, что из-за повышения цен в стране украинцы отказываются от газа.

"Учитывая заявление Климкина, который утверждал, что если мы снизим цены, то Запад от нас откажется, можно сказать, что газ не будет доступен для людей с учетом регулярных повышений цен, которые в том числе являются требованиями МВФ", – цитирует Асафова RT.

Он добавил, что есть еще одна проблема, связанная с утеплением квартир украинцев. Асафов напомнил, что полтора года назад существовала госпрограмма, в рамках которой людям давали субсидии на утепление квартир, чтобы не пользоваться традиционным отоплением.

Стены квартир обшивали изнутри пенопластом – горючим токсичным материалом. По словам политолога, это небезопасно. "Люди поставлены на грань выживания", – заключил эксперт.