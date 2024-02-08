Экономист назвал главный минус хранения сбережений в наличных

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Хранение наличных дома не приносит доход. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Деньги желательно класть в какой-нибудь финансовый инструмент, который приносит вам доходность. Потому что, если сбережения просто лежат дома, они не работают. И фактически идет обесценивание ваших денег", – предупредил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Доступный финансовый инструмент – это банковский вклад. Пусть там проценты не такие высокие, но все-таки это какая-то компенсация от обесценивания денег. К тому же вы его можете дополнять, отправлять средства на пластиковую карту, которой потом расплачиваетесь.

Специалист посоветовал оставлять в виде наличных небольшую сумму денег либо ту, которая необходима человеку в поездке.

"Если вдруг произойдет какой-либо сбой в обслуживании кассовых аппаратов, банкоматов, начнутся проблемы в области электричества или программного обеспечения, определенное количество наличных надо иметь. Также они могут понадобиться, когда вы собираетесь ехать туда, где не очень развиты электронные платежи и обслуживание", – заключил Беляев.

Ранее опрос показал, сколько граждан РФ собираются в 2024 году сформировать для себя финансовую подушку безопасности. Про соответствующие планы заявили 78% респондентов. Вместе с тем в 2023 году такие накопления сделали 52% россиян.

