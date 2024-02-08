08 февраля, 13:46Экономика
Экономист назвал главный минус хранения сбережений в наличных
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Хранение наличных дома не приносит доход. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Деньги желательно класть в какой-нибудь финансовый инструмент, который приносит вам доходность. Потому что, если сбережения просто лежат дома, они не работают. И фактически идет обесценивание ваших денег", – предупредил эксперт.
Специалист посоветовал оставлять в виде наличных небольшую сумму денег либо ту, которая необходима человеку в поездке.
"Если вдруг произойдет какой-либо сбой в обслуживании кассовых аппаратов, банкоматов, начнутся проблемы в области электричества или программного обеспечения, определенное количество наличных надо иметь. Также они могут понадобиться, когда вы собираетесь ехать туда, где не очень развиты электронные платежи и обслуживание", – заключил Беляев.
Ранее опрос показал, сколько граждан РФ собираются в 2024 году сформировать для себя финансовую подушку безопасности. Про соответствующие планы заявили 78% респондентов. Вместе с тем в 2023 году такие накопления сделали 52% россиян.
Читайте также