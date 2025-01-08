Цена нефти марки WTI превысила 75 долларов за баррель впервые с 14 октября

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Стоимость нефти марки WTI превысила 75 долларов за баррель впервые с 14 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, в 11:39 по Москве цена февральского фьючерса на WTI выросла на 1,37% – до 75,27 доллара, а цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,05% – до 77,86 доллара за баррель.

Между тем страны "Большой семерки" (G7) изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть – от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога до около 40 долларов. При этом окончательное решение еще не принято.

