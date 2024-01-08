В X5 Group связали задержку поставок мяса птицы со снегопадами и морозами

Фото: 123RF/ffphoto

В первые дни Нового года в некоторых российских регионах наблюдались задержки поставок охлажденной птицы в том числе из-за сильных снегопадов и морозов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании X5 Group, владеющей сетями "Пятерочка", "Чижик" и "Перекресток".

В организации заверили, что делают все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее. Планируется, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.

Как сообщил источник издания в еще одной торговой сети, проблем с мясом птицы нет. Курица имеется как у сети, так и у производителей. Собеседник РБК добавил, что подобные инциденты с поставками периодически случаются в период праздников.

В конце декабря стало известно, что пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года. Минсельхоз станет уполномоченным органом по выдаче документов, которые будут необходимы для беспошлинного ввоза продукции.

3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена первая партия яиц из Турции для дальнейшей реализации на территории России. Их количество составило 316,8 тысяч штук.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции